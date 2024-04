Pietro Orlandi a FqMagazine | “C’è ancora un ricatto in atto Papa Francesco tolga il segreto pontificio a chi sa delle cose su mia sorella Emanuela”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ecco l’intervista esclusiva di, a poche settimane dalle composizione della commissione bicamerale di inchiesta parlamentare sulla scomparsa di suaavvenuta nel giugno del 1983, e su quella di Mirella Gregori, che risale al maggio di quello stesso anno. Entrambe le ragazze erano 15enni e sparirono dal centro di Roma. La storia di, cittadina vaticana come risultaoggi (e figlia di un messole) rappresenta uno dei “cold case” più fitti di Italia, intrecciato ai più grandi misteri della storia del nostro Paese. Sa come procedono i lavori della commissione parlamentare appena iniziati? “Ho molta fiducia in questa commissione. In tanti mi dicevano che era inutile, magari in passato: questa su ...