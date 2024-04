Piero De Luca | “Bene il ‘Verdi’ trasformato in monumento nazionale”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Noi abbiamo condiviso l’idea di trasformare i teatri storici in monumenti nazionali, tuttavia riteniamo questo provvedimento parziale e confuso. Un’occasione sprecata per il nostro territorio. Con un mio emendamento avevo proposto di applicare il riconoscimento a Salerno e Provincia di “Monumenti Nazionali”, oltre al Teatro Verdi, anche al Teatro “Ghirelli”, al Teatro “Delle Arti” , allo sperimentale “Pierpaolo Pasolini” e all’Auditorium Ravello”. Lo ha dichiarato in una nota l’on.De. “Ma i criteri scelti dalla destra li hanno esclusi senza aver aperto un confronto ampio per individuare i teatri storici. La legge peraltro è priva di risorse, per cui ci aspettiamo – ha aggiunto – che il governo trovi fondi economici adeguati a sostegno di tutto il comparto. Altrimenti siamo in presenza solo di una grande ...