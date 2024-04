Picchiare i neonazisti? Ha ragione Raimo | inizi lui

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 3 aprile 2024) HaChristianche ha dichiarato in sostanza: “un neonazista non è reato”. Dopo la sua esternazione si è infiammato un dibattito che continua a coinvolgere dai politici ai media ma anche la gente, l’opinione pubblica: molti sdegnati, molti increduli, la sinistra e gli intellettuali di sinistra mi risulta siano stati in silenzio. Insulti e minacce hanno investito: c’è chi chiede addirittura che venga rimosso dal suo incarico di insegnante. Invecehada vendere: sta per uscire il suo saggio “Scuola e resistenza” e credo che da anni non avevamo un intellettuale che riuscisse a scatenare un dibattito così acceso. Nella recita televisiva delle parti – destra e sinistra da talk show –ha tirato un sasso nello stagno. Ci voleva. ...