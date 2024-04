Picchia lo zio a una festa di compleanno | poi tira fuori una pistola | denunciato 30enne

Cina: “appassionati di uccelli” sfidano monti innevati di Khingan a nord-est - Pechino, 03 apr - (Xinhua) - Nelle montagne innevate di Khingan, nella Cina nord-orientale, uno gruppo di appassionati di uccelli, come Li Chen, 57 anni, ...romadailynews

Roma, sequestra la ex in casa e la Picchia per 3 ore: arrestato - In precedenza, l'uomo aveva minacciato di morte la ex e la sua famiglia, nel caso si fosse rifiutata d'incontrarlo ...ilfaroonline

Maltratta il figlio autistico e gli dà dell'handicappato, condannato il patrigno denunciato dalla madre - PORDENONE - Un ragazzo autistico e un rapporto conflittuale con un patrigno sfociato in maltrattamenti in famiglia. Un caso delicato, che la stessa madre, dopo l'ennesimo episodio violento, ...ilgazzettino