Piano Mattei | Mattarella “Concreto e comune lavoro per lo sviluppo”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio il presidente per aver espresso apprezzamento per ildel Governo italiano sul, che deve essere undiper lodell’Africa”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, ad Abidjan, al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica della Costa d’Avorio, Alassane Ouattara.“Le relazioni tra Costa d’Avorio e Italia sono eccellenti, non solo per l’amicizia che ci lega ma anche per i valori che condividiamo: la pace, il dialogo tra le nazioni e la necessaria solidarietà tra tutti nel mondo”, ha sottolineato. – Foto ufficio stampa Quirinale – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

