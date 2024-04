Pessina squalificato | Monza perde il suo leader

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Non c’è modo migliore, per lasciarsi alle spalle la delusione di sabato pomeriggio, che ripartire sul campo. Farlo contro la squadra che porta lo scudetto sul petto è stimolo in più, specie se la classifica dice che - e questo è indicatore della bontà della stagione del- quello contro i partenopei è quasi considerato uno scontro diretto. La frenata di Torino ha smorzato l’entusiasmo per un’Europa che era sogno lo scorso week end e che rimarrà tale fino alla fine del campionato. Senza drammi e ossessione. Tre punti, però, porterebbero Palladino appaiato alla squadra di Calzona e a quel punto sì che i piani per il finale di stagione tornerebbero a essere visti con spirito positivo. Intanto le scorie dell’ultimo impegno, oltre a quelle fisiche per il campo pesante e psicologiche per gli episodi a sfavore, hanno trovato concretezza nella squalifica che il ...