Pesca | cresce l’attesa dei calendari provinciali a Ostellato e Fiscaglia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L’attività più importante della Federazione Nazionale dellaSportiva, FIPSAS, non può astenersi dal frequentare i campi di gara del ferrarese. In questo 2024 non sono previste attività a livello internazionale,è per il 2026 con la disputa, se verrà assegnato all’Italia come sembra, del Campionato del Mondo Giovanile e i campi di gara die diovviamente sono in pole position per poterlo ospitare. Sono stati ufficializzati in questi giorni idi tutte le attività organizzate da FIPSAS nazionale compreso l’attività rivolta allaal Colpo che quella rivolta al er. Sono tanti gli importanti appuntamenti previsti sul nostro territorio, si è appena disputata la Coppa dei Campioni a, i Trofei di Serie A2-A3-A4-A5 ...