Perché Tom Ripley continua a incutere paura e fascino

(Di mercoledì 3 aprile 2024) «Siamo stati tutti Tom», diceva il regista Anthony Minghella in un saggio pubblicato sul Guardian pochi giorni prima che Il talento di Mr.(1999), il suo adattamento dell'omonimo romanzo di Patricia Highsmith, concorresse agli Oscar dove, nonostante avesse ottenuto cinque nomination, tra cui quella per la sceneggiatura non originale e quella per l'attore non protagonista a Jude Law, finì per rimanere a mani vuote. Minghella ha fatto riferimento a una delle qualità che hanno finito per trasformare il personaggio, interpretato nel suo film da Matt Damon, in un'icona oscura e affascinante per diverse generazioni di lettori: la sua capacità di mettersi in tasca il lettore, o lo spettatore, dal momento in cui entra in scena. Secondo il regista, «le sue azioni sono una risposta estrema a emozioni che tutti riconosciamo: la sensazione che ci sia ...