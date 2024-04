Perché il Botswana minaccia di spedire 20mila elefanti in Germania

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “Questo non è uno scherzo” ha tuonato il Presidente del Paese africano Mokgweetsi Masisi, accusando ladi danneggiare il. “È molto facile sedersi a Berlino e dare opinioni sui nostri affari. Stiamo pagando solo noi il prezzo per preservare questi animali per il mondo”.

Il Botswana minaccia di inviare 20.000 elefanti in Germania. Ecco perché: Perchè la fama Tutto parte dalla minaccia del presidente del Botswana . Mokgweetsi Masisi ha infatti sventolato l'ipotesi di trasferire fino a 20.000 elefanti in Germania. Detesta le critiche di ...

Il Botswana ha troppi elefanti e minaccia di inviarne 20 mila in Germania: Daron Acemolu nel suo best - seller 'Perché le nazioni falliscono. Le origini di potenza, prosperità e povertà', cita appunto il Botswana come esempio di un paese non occidentale che è riuscito a ...