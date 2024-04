Per usare le app Postepay e BancoPosta ora servono i dati di utilizzo del telefono

Secondo il ministero degli Esteri "gli investigatori hanno trovato prove della pista ucraina nei recenti atti di terrorismo in Russia". Non solo quello della Crocus City Hall dello scorso 22 marzo, ... (fanpage)

Instagram Storie, come guardare di nascosto senza visualizzare - Come guardare le storie Instagram di nascosto, senza visualizzare Ecco trucchi e metodi per usare Instagram in anonimo.money

La NASA svilupperà un fuso orario per la Luna chiamato Coordinated Lunar Time - La Casa Bianca ha incaricato la NASA di sviluppare entro il 2026 un fuso orario dedicato all'esplorazione dello Spazio profondo e in particolare per le missioni verso la Luna chiamato Coordinated Luna ...hwupgrade

Sbb Cargo apre una filiale in Francia - La società ferroviaria svizzera Sbb Cargo ha creato una filiale in Francia, che si dedicherà ai trasporti su rotaia tra i due Paesi, ma dovrà anche sviluppare rotte alternative nel caso d’interruzioni ...trasportoeuropa