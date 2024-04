(Di mercoledì 3 aprile 2024) Diciannoveper C'è ancora domani di Paola, quindici per Io Capitano di Matteo, tredici per La Chimera di Alice Rohrwacher, undici per Rapito di Marco Bellocchio e dieci per Comandante di Edoardo De Angelis: questi i film che guidano le cinquine della 69/aa edizione deidi Donatello, annunciate nella sede Rai di Viale Mazzini. La cerimonia di consegna dei premi andrà in onda venerdì 3 maggio, in prima serata su Rai 1 in diretta dal leggendario studio 5 di Cinecittà. Lesono state rivelate alla presenza di Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time; Piera Detassis - presidente e direttrice artistica Accademia del Cinema Italiano - Premidi Donatello; Chiara Sbarigia - presidente Cinecittà S.p.A.; Nicola Maccanico - ...

C'è Ancora domani di Paola Cortellesi conferma il successo anche in streaming ma non si toglie di dosso i detrattori che l'accusano di avere successo perché "un film di Sinistra ". Ma da quando in ... (fanpage)

Annunciate da pochi muniti le candidature ai premi David di Donatello 2024 che verranno assegnati il prossimo 3 maggio dalle 20.40 in diretta su Rai 1. tante le novità annunciata dal team Rai per ... (iodonna)

Per Cortellesi 19 candidature ai David, segue Garrone - (ANSA) - ROMA, 03 APR - Diciannove candidature per C'è ancora domani di Paola Cortellesi, quindici per Io Capitano di Matteo Garrone, tredici per La Chimera di Alice Rohrwacher, undici per Rapito di ...msn

Record di candidature ai David di Donatello per “C’è ancora domani” - Il film di Paola Cortellesi si conferma il titolo da record. Diciannove nomination per C’è ancora domani ai Premi Davidi di Donatello che verrà assegnato il 3 maggio in una cerimonia in prima serata ...terzobinario

David di Donatello 2024, tutte le candidature - Sono state appena annunciate le nomination per la 69° edizione dei David di Donatello: la cerimonia a maggio in diretta su Rai Uno.spettakolo