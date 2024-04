Per 60 lavoratori di Lissone finisce l’incubo licenziamento | “Firmato il contratto per l’internalizzazione”

L’ INPS ha lanciato una nuova piattaforma per il controllo dell’anzianità contributiva. Scopriamo come si utilizza e quali utilità offre. I lavoratori possono finalmente scoprire se possiedono i ... (informazioneoggi)

Se appartieni ad una di queste categorie potrai andare in Pensione in anticipo. Un’opportunità concessa dallo Stato ai lavoratori che svolgono mansioni usuranti: non tutti però possono beneficiarne. ... (ilcorrieredellacitta)