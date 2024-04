Peparini-Muller | la polemica per i palloncini lanciati in aria | Andreas è una furia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Personaggi Tv.è da poco diventato papà delle gemelline Penelope e Ginevra, avute dalla collega e compagna Veronica. Il ballerino spesso condivide alcuni momenti importanti della sua vita sui social. Non sempre però riceve commenti positivi. È successo anche in questi giorni, che alcuni followers hanno dato vita ad un, secondo lui senza fondamento.questa volta si è into per le critiche suie ha risposto a tono. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Gabriel Garko rompe il silenzio sull’omosessualità e sul coming out Leggi anche: “Uomini e donne”, MDe Filippi scatenata: prima stronca Gianni Sperti, poi bacchetta Mario...

