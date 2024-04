(Di mercoledì 3 aprile 2024) Idelportano in dote alun assegno di oltre 800.000: la somma è statata da Palazzo D’Accursio nelle scorse settimane, come spiega una determina del settore Mobilità sostenibile e infrastrutture. Il pagamento da parte del gestore del servizio, Marconi Express, segue "quanto previsto all’articolo 43 del contratto di Concessione – viene precisato nell’atto – così come modificato dal successivo atto integrativo e considerato il consuntivo passeggeri". Si tratta della quota (pari al 25 per cento) degli extra-profitti che spetta all’amministrazione nel momento in cui la navetta tra stazione e aeroporto supera la soglia di passeggeri corrispondente agli obiettivi definiti nella gara di affidamento. Due le voci citate nella determina: 37.158 ...

People Mover, arrivano i ricavi. Il Comune incassa 800mila euro - I ricavi del People Mover portano in dote al Comune un assegno di oltre 800.000 euro: la somma è stata incassata da Palazzo D’Accursio nelle scorse settimane, come spiega una determina del settore ...ilrestodelcarlino

Dal People Mover 821 mila euro per il Comune di Bologna - BOLOGNA I ricavi del People Mover portano in dote al Comune di Bologna un assegno di oltre 800.000 euro: la somma è stata incassata da Palazzo D'Accursio nelle scorse settimane, come spiega una ...bologna.repubblica

Debito pubblico in tempi di QT Bce: non solo BTP People con BTP Valore. Lo ‘scudo’ degli investitori esteri - Debito pubblico in tempi di QT Bce: non solo BTP People con BTP Valore. Lo ‘scudo’ degli investitori esteri Corsa agli acquisti di BTP non solo da parte degli investitori domestici retail, che stanno ...informazione