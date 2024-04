Pensioni | spunta Quota 96 | 7 | domanda entro il 1° maggio Cosa cambia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Manca solo un mese di tempo per presentare ladi uscita dal lavoro con la96,7. La finestra per richiedere l’accesso alla pensione anticipata, prevista per coloro che hanno accumulato 61 anni, 7 mesi di età e almeno 35 anni di contributi, si chiuderà il 1°. L’Inps ha confermato che il termine per l’invio delle domande di riconoscimento dei lavori usuranti e notturni è fissato per, ma ciò vale solo per coloro che acquisiscono il diritto alla pensione agevolata nel corso del 2025.96,7: cos’è e come fare96,7 è una grande opportunità per i lavoratori impegnati in mansioni usuranti e notturne. L’Inps, tramite il messaggio n. 812 del 23 febbraio scorso, ha fissato il termine per la presentazione delle richieste di ...