Pensioni anticipate 2024 | quota 96 | 7 | requisiti | chi può e come fare domanda

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Per presentareper l’uscita anticipata dal lavoro con la cosiddetta96,7, resta ancora un mese di tempo. La finestra per richiedere l’accesso alla pensione anticipata a 61 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi, quindi la96,7, si chiuderà il 1° maggio. Questa opzione riguarda i lavoratori che svolgono mansioni usuranti e notturne. L’Inps, tramite il messaggio numero 812 del 23 febbraio scorso, ha confermato che il termine per l’invio delle domande di riconoscimento dei lavori usuranti e notturni è fissato per il 1° maggio, ma ciò vale solo per coloro che acquisiscono il diritto alla pensione agevolata nel corso del 2025. Ultime news96,7: cos’è e...