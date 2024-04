Pena Esemplare per Ex Funzionario Enel Condannato per Tentata Concussione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Chieti - Il Tribunale di Chieti ha emesso una sentenza severa nei confronti di L. S., exdi 68 anni, condannandolo a due anni di reclusione pere turbativa d'asta. Secondo quanto riportato dall'agenzia giornalistica Ansa, è stato inoltre ordinato aldi risarcire i danni alle parti civili, ovvero e-Distribuzione spa,Italia, e Mantini srl. Inoltre, è stato dichiarato interdetto dai pubblici uffici e incapace di contrarre con la pubblica amministrazione per un periodo di cinque anni, ad eccezione delle prestazioni di pubblico servizio. La richiesta del pubblico ministero Giancarlo Ciani era stata di una condanna a cinque anni, ma il Tribunale ha optato per unadi due anni di reclusione. Secondo l'accusa, il 68enne ...

