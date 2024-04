Pechino pronta a invadere Taiwan? Per ora si prepara sul fronte sanzioni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Un’ora e 45 minuti di discussione “schietta e costruttiva” o di scambio di opinioni “sincero e approfondito”? Questa divergenza nei resoconti della telefonata di ieri tra il presidente Joe Biden e il leader Xi Jinping riassume la situazione tra Washington e, quella di una competizione tra superpotenze che lasciano aperti i canali di comunicazione (anche con le prossime visite in Cina dei segretari americani Janet Yellen e Antony Blinken) per evitare conflitti o scontri ma sembra parlino due lingue diverse. Un’altra dimostrazione di ciò è l’enfasi posta dalla nota cinese su, su cui nelle ultime 24 ore sono stati rilevati trenta aerei militari cinesi come dichiarato dal ministero della Difesa dell’isola, che ha parlato di uno dei più grandi dispiegamenti di quest’anno. “È la prima linea rossa insormontabile nelle relazioni sino-americane”, ...