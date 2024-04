Pechino Express avanza al Laos | inizia un nuovo capitolo avventuroso!

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il viaggio esaltante e impegnativo del popolare reality show, conosciuto come ‘La Rotta del Dragone‘, continua con un’imponente svolta: il passaggio al. Questo Paese ricco di natura incontaminata e spiritualità offre una sfida inedita e accattivante per i partecipanti, mettendo in vista monasteri antichi, insediamenti tribali e città moderne. La gara intensifica le dinamiche tra i concorrenti quando si avvicinano alla metà del percorso, presto dovranno affrontare la prima tappa nel, un viaggio di 263 chilometri tra Muang Xai e Luang Prabang. Chi percorrerà più velocemente questo percorso? E soprattutto, chi scriverà il primolaotiano di questa avventura? Le risposte son celate tra le righe della prossima puntata.: La ...

Fabio Caressa a Pechino Express si è infuriato davanti a Fru, al termine della gara: "Sono inca**to nero , esigo un provvedimento. Ho mia figlia con me, devo venire a rischiare la vita in Vietnam?". ... (fanpage)

Fuoco e fiamme nella quarta puntata di Pechino Express , andata in onda ieri sera, giovedì 28 marzo. Fabio Caressa , che partecipa con la figlia Eleonora, ha sbotta to al termine di una faticosa corsa ... (thesocialpost)

Damiano Carrara , noto pasticciere televisivo, e sua moglie Chiara Maggenti stanno per accogliere un nuovo membro nella loro famiglia. Damiano è anche uno dei concorrenti di Pechino Express 11 in ... (isaechia)

Brilli: «Pechino Express, divertente e folle. Ho corso 5 km con uno zaino di 12 chili» - «“Pechino Express” è stata una delle cose più divertenti che ho fatto. Certo, se mi dicessero “riparti domani”, direi di no, forse fra qualche anno...». Nancy Brilli commenta così la sua ...leggo

Fabio Caressa show, dal vomito a Pechino Express alla richiesta di più telecronache: "Come me solo Marianella" - Fabio Caressa eroe del web grazie a Pechino Express: il telecronista e conduttore Sky si racconta a Il Fatto Quotidiano, svelando alcuni retroscena curiosi.sport.virgilio

