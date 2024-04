(Di mercoledì 3 aprile 2024) Google rilascia l’aggiornamento con lediper: miglioramenti, correzioni e nuove funzionalità Google ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza diper i suoi smartphone. L’update, oltre a includere ledi sicurezza mensili, introduce diversi miglioramenti alle prestazioni e la correzione di alcuni bug noti.diper: novità Risolto un problema che causava la visualizzazione di una schermata nera durante lo sblocco dello schermo in determinate condizioni (...

Il colosso di Seul ha rilasciato importanti miglioramenti alla fotocamera con l’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2024. Tuttavia, non tutti i problemi della fotocamera sono stati risolti e, ... (optimagazine)

Google ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento che porta sui Google Pixel le patch di sicurezza di aprile 2024 L'articolo I Google Pixel si aggiornano : sono arrivate le patch di sicurezza di ... (tuttoandroid)

Patch di aprile per Pixel e Pixel Watch: ora in arrivo - Google rilascia l'aggiornamento con le Patch di aprile per Pixel e Pixel Watch: miglioramenti, correzioni e nuove funzionalità.tuttotek

I Google Pixel si aggiornano: sono arrivate le Patch di sicurezza di aprile 2024 - Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari In qualità di ...tuttoandroid

Windows 11 24H2, la RTM è molto vicina in attesa del debutto a settembre/ottobre - Microsoft sta preparando il rilascio di Windows 11 24H2, con la fase RTM prevista già entro il mese di aprile. Il rilascio al pubblico è atteso, come da tradizione, per il mese di settembre.hwupgrade