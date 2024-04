Passione biancorossa | l’intera città è tornata a sognare | numeri da record

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Pistoia, 3 aprile 2024 – I circa cinquecento tifosi accorsi alla Virtus Segafredo Arena e il centinaio di sostenitori che hanno atteso fuori dal PalaCarrara la squadra al ritorno da Bologna, sono solo le ultime fotografie che testimoniano unacostantemente in crescita per i colori biancorossi del Pistoia Basket. Il rendimento ben al di sopra delle aspettative della compagine di coach Nicola Brienza in questa stagione finora trionfale ha richiamato in via Fermi sempre più spettatori, come evidenziano i dati. Basti pensare che nel girone d’andata si è registrata una media di 3.244 presenze per le partite interne di Della Rosa e compagni. Una statistica che ha consentito al Pistoia Basket di piazzarsi al dodicesimo posto in termini di pubblico (ma la posizione in graduatoria è più alta se si considera la percentuale di riempimento del palazzetto, che nel caso del ...