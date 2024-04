Pasalic | parla l’agente | «Mercato? Lui pensa solo all’Atalanta»

IL PENSIERO - Capuano: "ADL si prende Manna, il Napoli vuole ripartire da zero" - Giovanni Capuano, giornalista, parla su X del nuovo possibile direttore sportivo del Napoli: “ADL si prende Manna per far partire il nuovo ciclo del Napoli. A occhio è la conferma che si riparte da ze ...napolimagazine

“Lo vogliono molte squadre”, l’agente di Pasalic avvisa l’Atalanta - L'Atalanta di Gasperini, nonostante sia sempre silenziosa, rimane tra le certezze di questa Serie A da qualche anno a questa parte. Anche in quest'annata, ...footballnews24

Pasalic, parla l'agente: "non andrà via, ogni estate abbiamo richieste" - Mario Pasalic è molto legato all'Atalanta e non ha alcuna intenzione di lasciare Bergamo. La conferma è arrivata dal suo agente Marko Naletilic che, in un'intervista rilasciata a Sportitalia, ha ...sportmediaset.mediaset