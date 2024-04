Partecipazione annullata | Orsini a sorpresa | salta la presenza da Berlinguer

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Spesso Alessandroè uno degli interlocutori di Bianca. Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina e da quando ha avuto inizio il conflitto che sta mettendo in ginocchio il Medio Oriente, il professore di sociologia internazionale del terrorismo si collega con la giornalista per analizzare gli sviluppi delle tensioni e i nuovi equilibri internazionali. Ieri l'esperto aveva annunciato la suaalla puntata di È sempre Cartabianca via social. "Questa sera alle 22:30 sarò a Rete 4. Se uno studioso dice: 'Per ogni proiettile della Nato che l'Ucraina lancerà contro la Russia, la Russia lancerà dieci proiettili contro l'Ucraina', non è una spia russa: è uno scienziato sociale che, stimando correttamente i rapporti di forza dopo uno studio decennale, ha fatto una previsione corretta sotto forma di regolarità ...