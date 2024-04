Pariolino viziato | bulletto mediatico | non capisce niente | Mastella querela Calenda

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Volano querele. A muoverla è Clemente, determinato a vedersela in tribunale con Carlo. Lo rende noto il diretto interessato: "associato alla cultura della mafia? Ho dato mandato dire Carlo. Questoche gioca a fare ilnon può permettersi di associare il mio nome e la mia storia politica alla mafia. Mentre lui giocava a fare il figlio di mammà, io ho combattuto senza sconti la criminalità organizzata, da ministro della Giustizia.nonnulla di politica, ma non pensavo fosse pure un maestro di maleducato e diffamante dileggio. Ci vedremo in tribunale", ha picchiato durissimo. Il sindaco ...

Europee, Mastella: «Querelo Calenda, è un odiatore social e diffamatore» - «Mastella associato alla cultura della mafia Ho dato mandato di querelare Carlo Calenda. Questo Pariolino viziato che gioca a fare il bulletto mediatico non può permettersi di associare il mio nome e ...msn

Ucraina, Tajani: "Offensiva russa in vista, ma no a soldati Nato sul terreno" - Video - (Adnkronos) - La Nato si aspetta che in Ucraina ci sarà "un'offensiva russa", quindi "bisogna continuare ad aiutare gli ucraini a difendersi, ma è stato ribadito in maniera molto chiara, in più di un ...palermomania

Mastella querela Calenda: “Ha associato il mio nome a quello della mafia” - «Ho dato mandato di querelare Carlo Calenda. Questo Pariolino viziato che gioca a fare il bulletto mediatico non può permettersi di associare il mio nome e la mia storia politica alla mafia. Mentre ...ilsecoloxix