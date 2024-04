Pappagalli testimoni a processo | avevano svelato al marito il tradimento della moglie

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ci sono duein tribunale, chiamati aare in un causa di divorzio. No, non è l’inizio di una barzelletta, ma quello di una bizzarra storia che arriva dalla Turchia. Protagonistivicenda proprio due volatili che, proprio a causaloro abitudine di ripetere le parole sentite in casa, hanno permesso a un uomo di scoprire il. Per questo motivo il coniuge tradito ha chiesto e ottenuto di poter portare in aula i due “” oculari, che potrebbero rivelarsi decisivi nella battaglia iniziata nel tribunale di Istanbul. L’immagine dei duedi fronte al Palazzo di Giustizia, condivisa sui social dall’avvocato Ted Buckland, è già diventata virale e ha confermato la presenza ...

I tradimenti alla fine vengono sempre a galla, talvolta in modi inimmaginabili. Un uomo in Turchia ha scoperto che la moglie aveva una relazione extraconiugale grazie all'aiuto dei suoi... (leggo)

L'uomo ha scoperto il tradimento della moglie grazie ad alcune frasi pronunciate dai pappagalli e ha deciso di portare i volatili in tribunale per la causa di divorzio (ilgiornale)

Turchia: 2 Pappagalli come testimoni in aula - Può sembrare una scena tratta da un film, ma non lo è. Nel Tribunale di Instanbul fanno ingresso due Pappagalli in qualità di testimoni del tradimento ...quotidianpost

"Vieni a casa, mio marito non c'è": la moglie lo tradisce, lui lo scopre grazie ai Pappagalli - Lo strano caso che arriva dalla Turchia. Un uomo ha scoperto il tradimento della moglie grazie a una frase ripetuta dai due volatili, chiedendo poi di poterli portare in tribunale in veste di testimon ...today

Scopre il tradimento della moglie tramite i Pappagalli di casa. Ripetevano: “Vieni, mio marito non c’è” - La situazione ha preso una piega inaspettata quando l’avvocato del marito tradito ha reso pubblica la storia su un social media, spiegando che i Pappagalli sarebbero diventati testimoni cruciali nella ...vistanet