Papa | profondo rammarico per volontari vittime a Gaza

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Città del Vaticano, 3 apr. (askanews) –Francesco ha espresso “rofondo” per la morte dei settementre distribuivano generi alimentari alla popolazione palestinese. Al termine dell’udienza generale, Francesco ha detto: “continuano a giungere tristi notizie del Medio Oriente. Torno a rinnovare la mia ferma richiesta di un immediato cessate il fuoco nella striscia died esprimo il mioper iimpegnati nella distribuzione degli aiuti umanitari a. Prego per loro e per le loro famiglie”. “Rinnovo l’appello a che sia permesso a quella popolazione civile stremata e sofferente l’accesso agli aiuti umanitari e siano subito rilassati gli ostaggi”, a quindi aggiunto. ...

Papa, 'Troppi ragazzi morti nella follia della guerra' - "Ho nelle mani un rosario e un libro del Nuovo Testamento lasciato da un soldato morto nella guerra. Questo ragazzo si chiamava Oleksandr, Alessandro, 23 anni. Alessandro leggeva il Nuovo Testamento e ...ansa

Papa Francesco: “profondo rammarico per i volontari uccisi a Gaza” - Lo ha detto il Pontefice al termine dell’udienza generale in Piazza San Pietro. “Prego per loro e le loro famiglie, rinnovo l'appello a che sia permesso a quella popolazione civile stremata e ...tg24.sky

Il Papa, cessate il fuoco a Gaza, prego per i volontari uccisi - Il Papa nell'udienza generale ha rinnovato il suo appello per la fine delle guerre nel mondo, a partire dalla Striscia di Gaza e dall'Ucraina. "Torno a rinnovare la mia ferma richiesta per un immediat ...ansa