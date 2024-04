Papa Francesco | “Donne vittime di abusi | non togliamo loro la voce”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 3 aprile 2024) CITTÀ DEL VATICANO – E’ dedicato alleil video dicon le intenzioni di preghiera per il mese di aprile. “In molte parti del mondo, lesono trattate come il primo materiale di scarto. Ci sono Paesi in cui alleè vietato l’accesso agli aiuti per avviare un’attività o andare a scuola. Inoltre, in questi luoghi sono soggette a leggi che le obbligano a vestirsi in un certo modo. E in molti Paesi, ancora oggi, vengono praticate le mutilazioni genitali. Non priviamo ledella. Non priviamo tutte questedidella. Sono sfruttate, sono emarginate”, è l’appello del pontefice. “A parole siamo tutti ...