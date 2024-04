Pannello metallico si stacca da una giostra e colpisce una 19enne | trasportata d’urgenza in ospedale

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Caitlin Colclough, 19 anni, si trovava su unadurante il festival organizzato dall'Università quando un grandedell'attrazione si èto e l'ha colpita. È successo a Chester, nel Regno Unito. Laè stata portata d'urgenza inper una commozione cerebrale e un colpo di frusta. La madre: "Situazione gestita in modo deludente dall'Università".

Ecco un pacemaker ultrasottile alimentato con la luce che funziona come i pannelli solari - Il device piccolo e ultraleggero non ha bisogno di batteria e regola i battiti cardiaci con l'ausilio di una fibra ottica. Per ora sperimentato su animali ...corriere

La Russia non partecipa neppure a questa Biennale di Venezia e lascia il suo padiglione alla Bolivia - La Federazione russa, che non parteciperà all'edizione 2024 della Biennale come già nel 2022, presta così il suo storico spazio ai Giardini allo Stato sudamericano. Che vi porterà oltre venti voci ...artribune

Rifiuti Roma: arrivano i cesti compattatori ‘intelligenti’, saranno 68 e nelle strade della movida -VIDEO - sono dotati di sensori che segnala alla centrale operativa di Ama quando stanno raggiungendo un livello di saturazione oltre l'80 per cento, in modo che venga predisposto lo svuotamento.radiocolonna