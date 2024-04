Pannelli solari con sussidi cinesi | la Commissione Ue avvia due indagini | «Le aziende in Europa agiscano secondo le regole»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Sulla carta, sono semplicemente. Di fatto, sono un messaggio forte e chiaro che rimbomba fino a Pechino. Oggi laeuropea hato duenel settore dell’energia solare fotovoltaica per accertare «il ruolo potenzialmente distorsivo del mercato delle sovvenzioni estere» concesse nell’ambito della realizzazione di un maxi-parco fotovoltaico da 110 megawatt in Romania. A finire nel mirino dell’esecutivo di Ursula von der Leyen sono due consorzi. Il primo è composto da Enevo, un fornitore di servizi di ingegneria e consulenza con sede in, e da LONGi Solar Technologie GmbH, una controllata tedesca che è posseduta in realtà da un’azienda quotata alla borsa di Hong Kong. Ilconsorzio è formato da due società possedute e controllate al 100% da ...