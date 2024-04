Pallavolo Serie D Certaldo ’rosa’ lanciato Ma punta i play-off anche il team maschile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Archiviata ormai pure la sosta di Pasqua, nel prossimi fine settimana riprenderàil campionato diD regionale di, con il rush finale. Vediamo quindi quello che aspetta le compagini del circondario. Nel girone A femminile è presente solo l’Ap, che è in testa alla classifica con 51 punti ed è seguita da Montevarchi e Tavarnelle, rispettivamente a quota 50 e 40. Mancano ancora 6 partite alla fine della regular season, con solo le prime tre classificate ad accedere poi ai-off. Qualificazione che, viste le 12 lunghezze di vantaggio sulla quarta, le valdelsane hanno praticamente in tasca, ma sarà al contempo importante cercare di mantenere il primato per avere poi una più favorevole posizione in caso di spareggi. Tre, invece, le squadre locali ...