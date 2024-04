Pallavolo femminile Cus UniMore parte subito col piede giusto Battuta la pericolosa Bergamo con due 3-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) È iniziato nel migliore dei modi, il cammino della squadra didel Cus, che nei giorni scorsi ha iniziato il proprio percorso verso le fase nazionali del campionato italiano universitario, in programma a Campobasso dal 18 al 26 maggio prossimi. Dopo la sfortuna esperienza dell’anno scorso, la squadra ancora affidata a Rovatti e Venturelli è partita fortissimo, decisa a chiudere il discorso qualificazione: abbinata nel turno preliminare allaformazione del Cus, la squadra del Cus, ricca di giocatrici modenesi di B1, B2 e C, ha posto una seria ipoteca sul risultato finale vincendo in casa per 3-0, ma non soddisfatta ha voluto bissare il successo con l’identico punteggio di 3-0 (25/16 25/14 31/29) in una gara a senso unico, diventata ...