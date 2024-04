Palermo | ufficiale | esonerato Corini Bovo dirige l’allenamento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ilcambia allenatore a sette giornate dal termine della regular season di Serie B. La società rosanero ha annunciato l’esonero di Eugenio, che paga la recente crisi di risultati. Ilha perso quattro delle ultime cinque partite ed è scivolato in classifica: al momento i siciliani sono fermi in sesta posizione a 49 punti, sei in più della Sampdoria e sette in più del Brescia ottavo. Per non compromettere ulteriormente la corsa playoff, ilha deciso così di esonerare il tecnico arrivato sulla panchina rosanero nel 2022. Ora scatta la ricerca del sostituto: il favorito sembra essere Michele Mignani. “IlFC comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Eugenio. La seduta d’allenamento odierna sarà diretta da Cesare ...