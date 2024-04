Palermo | sequestrata la ‘palestra antiracket’ di Valeria Grasso

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

Pubblicato il 3 Aprile, 2024 (Adnkronos) –dal Tribunale dila 'palestra antiracket' della imprenditrice, paladina dell'antimafia che denunciò i suoi estorsori e che è stata più volte insignita di premi per le sue denunce. Secondo gli inquirenti la donna avrebbe occupato per anni abusivamente i locali, confiscati anni prima alla criminalità organizzata. Il decreto di sequestro preventivo è stato firmato dal gip diIvana Vassallo che ha accolto la richiesta della Procura guidata da Maurizio de Lucia. Da questa sera sul cancello della palestra di via Dominici 27A è stato sistemato un cartello con la scritta: "Questo manufatto è stato posto sotto sequestro preventivo e messo a disposizione del Tribunale di".