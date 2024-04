Palermo | sequestrata la “palestra antiracket” della testimone di giustizia Valeria Grasso | “Occupazione abusiva”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Avrebbe occupatomente per anni i locali confiscati alla criminalità organizzata, aprendo una “” realizzando anche modifiche non autorizzate all’interno dei locali. Il Tribunale diha così sequestrato la struttura dell’imprenditricedinota per aver denunciato il racket del pizzo, che è indagata per invasione di terreni. Un immobile che si trova nel quartiere San Lorenzo, nel capoluogo siciliano, che è stato confiscato dallo Stato al boss Giuseppe Guastella, già reggente del mandamento mafioso di Resuttana. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti da circa 10 anni“nella qualità di presidente dell’associazione Legalità e Libertà, ha ...