Palermo | nuovo nome in pole per sostituire Corini | decisione vicina

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Le ultime sulallenatore delcon l’esonero sempre più probabile di Eugenio. I dettagli Arrivano novità sul possibileallenatore del. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Fabio Grosso avrebbe infatti rifiutato l’opportunità poiché non convinto di entrare in corsa. Per questo Alvini, ex allenatore della Cremonese, avrebbe superato gli

Ieri sera la giovane si trovava in piazza a Ballarò ( Palermo ) assieme al suo fidanzato. Un ragazzo, già indagato per violenza sessuale, l'ha trascinata con la forza a casa sua minacciandola di morte ... (ilgiornale)

Siccità, Pace (Dc): trovare soluzioni per l’emergenza idrica - Palermo – “Installare impianti di dissalazione mobili e ... sfruttare risorse idriche alternative attraverso l’emungimento da nuovi pozzi: sono alcune soluzioni che occorre pianificare adesso per ...livesicilia

Autobus: Sicilia, appalto da 819 milioni per il trasporto pubblico locale - E' pronto l'appalto per i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano con autobus della Sicilia. vale 819 milioni di euro per 9 anni ...trasporti-italia

Giornale di Sicilia - Palermo, Corini è ai titoli di coda. Ma il successore (per ora) non c’è - "Palermo, Corini è ai titoli di coda. Ma il successore (per ora) non c’è", titola il Giornale di Sicilia. Riflessioni,.tuttob