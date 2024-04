Palermo | la vittima dello stupro | Per non essere ammazzata devo stare sempre chiusa?

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "Se sono ancora viva è solo per un motivo, perché dopo il male che la gente mi ha fatto o crede di avermi arrecato è convinta che cederò, ma io proprio per questo principio la soddisfazione non ve la darò mai". È con queste parole che la ragazza palermitana 20ennedi unodi gruppo, a, lo scorso luglio, commenta la nuova denuncia per le presunte minacce ricevute da un ragazzo minorenne e da sua madre, affinché ritrattasse una precedente denuncia per abusi sessuali.