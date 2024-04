Palermo | esonerato Corini | scatto di Mignani per il sostituto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 aprile 2024) E’ arrivato il ribaltone in casa: il club rosanero ha deciso di esonerare Eugeniodopo la brutta sconfitta nel campionato di Serie B contro il Pisa. La situazione della squadra è peggiorata nelle ultime settimane e le prestazioni non sono state all’altezza. Il distacco dalla promozione diretta è di 9 punti e anche la qualificazione ai playoff è tornata a rischio. La dirigenza, dopo una lunga valutazione, ha comunicato al tecnico l’esonero. IlMicheleha superato la concorrenza di Alvini per il. Si tratta di un allenatore classe 1972, ex calciatore nel ruolo di difensore. Nella carriera da calciatore ha indossato le maglie di Sampdoria, Spal, Monza, Pistoiese, Lucchese, Siena, Castle di Sangro, Triestina, Grosseto e Poggibonsi. Dal ...