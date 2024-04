La sfida di Coppa Italia di Serie C tra Padova e Catania è salita alla ribalta per gli scontri tra tifosi e il giudice sportivo ha disposto la chiusura dello stadio per la partita di ritorno. Il ... (calcioweb.eu)

Padova. Scontri con gli ambientalisti, 10 poliziotti finiscono al pronto soccorso. Il Sap: «Non siamo carne da macello» - Fatti che seguono le violenze negli stadi, gli Scontri a Bologna e Pisa per la guerra in Medio ... La mancanza dei protocolli operativi condizionano anche gli uomini del Reparto di Padova che vedono ...ilgazzettino

"Pergolettese, tieni accesa la luce" - CREMA - Due sfide da dentro o fuori alle viste, due Scontri diretti di vitale importanza ... che fa un passo indietro e ritorna sulla sconfitta di Padova, che ha fatto seguito a due risultati positivi ...laprovinciacr

Massanzago. Senza patente e con l'assicurazione scaduta si schianta in moto: multe per quasi 6mila euro al motociclista veneziano - MASSANZAGO (Padova) - Un banale incidente stradale si trasforma in un'autentica beffa per un motociclista. Per lui sanzione di quasi 6mila euro. L'incidente è avvenuto ...ilgazzettino