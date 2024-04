Ossessione Covid | sui vaccini c’è chi riesce a negare l’evidenza

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Mercoledì scorso, durante la puntata di Omnibus, condotto su La7 da Alessandra Sardone, abbiamo assistito ad una inaspettata riedizione del cosiddetto giornale unico del virus, con tanto di una buona dose di disinformazione, così per non farci mancare nulla. Discutendo intorno alle polemiche che si stanno sviluppando intorno alla figura di Ursula von der Leyen, sul tema molto caldo legato all’enorme spreco dianti-che ha caratterizzato l’Europa, la stessa conduttrice ha rilevato con piacere l’unanimità dei pareri: tutti concordi nel considerare inutili e strumentali tutte le iniziative volte ad analizzare retrospettivamente il pasticciaccio brutto deisperimentali. Tanto è vero che la Sardone, criticando implicitamente le forze politiche e sociali che vorrebbero far luce su quanto accaduto, ha inserito nel mucchio ...