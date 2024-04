(Di mercoledì 3 aprile 2024) Inizia a prendere forma il nuovodavanti all’di Ponte a Niccheri: i80dellaarea di sosta davanti al presidio sanitario saranno aperti dalle prime ore di questa mattina. Ancora la struttura non è definitiva: mancano le finiture e soprattutto mancano i tanti alberi promessi per ridare un po’ di verde a questa zona, da piantare all’interno delle aiuole di terra tra una corsia e l’altra. "Ma intanto la prima parte del nuovopuò essere utilizzata – dice il sindaco Francesco Casini - e tra non molto il nostroavrà un’area sosta completamente rinnovata e finalmente decorosa". Sono anni che i fruitori del prezioso presidio sanitario devono fare i conti con avvallamenti, buche, asfalto e pietre lasciati in ...

Fiumicino, 19 marzo 2024 – Una nuova sala di Elettrofisiologia , con la tecnologia più avanzata, per diagnosticare e trattare le aritmie cardiache di bambini e adolescenti, è stata inaugurata ieri ... (ilfaroonline)

Lucca, 20 marzo 2024 – E’ attiva la nuova fermata per i bus nei pressi dell’ Ospedale San Luca , che ha sostituito la precedente per dissuadere d alla sosta selvaggia che aveva caratterizzato l’area ... (lanazione)

Una nuova rapina si è svolta nella zona della Stazione Termini a Roma : ladro aggredisce e manda in ospedale un Carabiniere . Ladro aggredisce Carabiniere a Roma : militare in ospedale – ... (ilcorrieredellacitta)

Stefano Cherchi non ce l’ha fatta: il fantino 23enne di Mores è morto in Australia dopo 13 giorni di agonia - Anche il collega di Nurri Andrea Atzeni che ora vive a Hong Kong aveva raggiunto il giovane al capezzale per dare conforto ai familiari ...lanuovasardegna

Ospedale, nuova vita del parcheggio. Inaugurati i primi 80 posti auto - Inizia a prendere forma il nuovo parcheggio davanti all’Ospedale di Ponte a Niccheri: i primi 80 posti della nuova area di sosta davanti al presidio sanitario saranno aperti dalle prime ore di questa ...lanazione

Ospedale Felettino alla Spezia, il cantiere non aprirà prima di maggio - La Spezia – L'avvio dei lavori del nuovo Ospedale Felettino slitta ancora. Non più aprile, ma maggio: è questo il nuovo termine fissato per l'apertura del cantiere, stando al cronoprogramma del proget ...ilsecoloxix