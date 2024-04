Osimhen | nella memoria difensiva il Napoli spiegherà il prezzo dei quattro giovani finiti al Lille Il Fatto

(Di mercoledì 3 aprile 2024) IlQuotidiano, con Vincenzo Iurillo e Vincenzo Bisbiglia, scrive dell’audizione di De Laurentiis in Procura a Roma nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze fittizie, l’ipotesi di reato è di falso in bilancio. Al centro dell’indagine la trattativa che nel 2020 portò aVictor, allora attaccante del. De Laurentiis: “Nessuna sopravvalutazione dei” Secondo quanto scrive il, De Laurentiis avrebbe spiegato che ialerano tutti di prospettiva: “Per i pm romani ci sarebbe stata una sopravvalutazione dei calciatori delleli Luigi Liguori, Claudio Manzi, Ciro Palmieri e il portiere Orestis Karnezis, inseriti ...

Torna il campionato dopo la sosta per le nazionali. La Serie A 2023/24 entra nel suo rettilineo finale e mette in scena la 30esima giornata.... (calciomercato)

Torna il campionato dopo la sosta per le nazionali. La Serie A 2023/24 entra nel suo rettilineo finale e mette in scena la 30esima giornata.... (calciomercato)

Torna il campionato dopo la sosta per le nazionali. La Serie A 2023/24 entra nel suo rettilineo finale e mette in scena la 30esima giornata.... (calciomercato)

De Laurentiis in Procura: "Trattativa Osimhen condotta interamente da Giuntoli. Il Napoli società in salute" - Il Fatto Quotidiano riporta il contenuto della difesa di Aurelio De Laurentiis in occasione della sua visita in Procura nella giornata odierna.areanapoli

La difesa di De Laurentiis: 'Caso Osimhen, il Napoli non aveva bisogno di plusvalenze fittizie' - E` notizia di oggi l`intervento del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in Procura in merito al caso che riguarda le plusvalenze fittizie e l`acquisto dell`attaccante.calciomercato

Napoli, Atalanta, Sonego e Nba: le ultimissime - De Laurentiis ascoltato a Roma dai PM. Trattamento speciale al Franchi per Gasperini. L'italiano vola ai quarti a Marrakech.corrieredellosport