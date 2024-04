Orsolini | cinquanta sfumature d’azzurro Ancora in doppia cifra e con vista sull’Europeo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L’Europa: con il Bologna prima e con la nazionale poi: ecco l’obiettivo di Riccardo. Il Bologna ha spiegato le ali, la fuga per la Champions è lanciata: sotto il segno di Alexis Saelemaekers e di Riccardo. E’ stato quest’ultimo a stappare il match con il Salernitana: dribblig e tiro a giro sul secondo palo: cinquantesimo gol in serie A per il numero 7 rossoblù eseiesimo da quando è sotto le Due Torri. Con quello segnato nel lunedì Pasquetta,è salito a un solo gol di distanza da Helmut Haller. E’ diciannovesimo nella classifica all time dei marcatori rossoblù, ma è il quarto, dietro a Beppe Signori (84), Claudio Bellucci (77) e Di Vaio (66), considerando i calciatori nati nel dopo uerra. Di più. Considerando solo le stagioni in serie A e togliendo a Bellucci i 44 gol segnati ...