Ore di apprensione nel Tarantino | scomparsa da ieri sera una 39enne

(Di mercoledì 3 aprile 2024) A Ginosa, in provincia di Taranto, sono in corso le ricerche di una, Ramona Zinta, di cui si sono perse le tracce da. Lo comunica il sindaco Vito Parisi. A quanto si apprende,la donna stava facendo un giorno di prova come cameriera nella pizzeria La Pescarella da dove poi si è allontanata . Da quel momento non si hanno più sue notizie. A denunciare ladi Zinta,...

Tempo di lettura: < 1 minutoSono ore di apprensione per la piccola Carmen Polito da Orta di Atella/Frattamaggiore. La bimba, questa mattina non è salita sullo scuolabus, in via Alberto Sordi a ... (anteprima24)

Ritrovata la bimba di 11 anni non arrivata a scuola a Orta di Atella, l'annuncio del sindaco - Ore di grande apprensione si sono vissute per tutta la mattinata a Orta di Atella. I docenti hanno segnalato immediatamente l'assenza ai genitori e sono scattate le ricerche e gli appelli sui social.ilmattino

Conseguenze per iPhone e Nvidia dopo il terremoto in Taiwan: fabbriche evacuate, previsione su chip-processori - Dopo il violento terremoto che ha colpito Taiwan sono ore di apprensione anche per l’industria tecnologica di tutto il mondo. L’isola è infatti il principale produttore globale di semiconduttori e dop ...informazione

Schianto a Miami, Messa venerdì a Urgnano per Giuseppe e per Kevin - URGNANO. Ore di apprensione per lo stato di salute di Kevin Drago e di dolore per la morte di Giuseppe Ghidotti: venerdì 5 aprile alle 20.30 Messa in parrocchia per stringersi intorno alle famiglie ...ecodibergamo