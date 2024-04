Operaio perse la mano nella pressa | chiesto maxi risarcimento “Violate le norme di sicurezza”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Reggio Emilia, 3 aprile 2024 – Subì un terribile infortunio mentre stava lavorando nell'azienda metalmeccanica in cui era assunto da anni: la suadestra rimase schiacciata dentro unamattina del 23 luglio 2021, l', un reggiano che oggi ha 60 anni, fu trasportato al Policlinico di Modena in codice rosso: nonostante gli sforzi del personale medico per salvare l'arto, purtroppo non fu possibile recuperarlo. L'uomo dovette rinunciare alle sue dita, rimaste amputate e maciullate. A seguito di una serie di accertamenti, il personale del servizio Prevenzione esui luoghi di lavoro dell'Ausl ipotizzò che quell'incidente non dipese da una fatalità o da una mossa maldestra del lavoratore, ma da violazioni delledi. ...