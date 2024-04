(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 apr. (Adnkronos Salute) – “Laè una malattia che colpisce soprattutto letra i 20 e i 40 anni, quindi in un periodo della vita che è estremamente produttivo e in cui si costruisce il proprio futuro. La community di ‘Io noncrea uno spazio virtuale di condivisione da parte delle, soprattutto, delle proprie paure, delle ansie, delle preoccupazioni, ma anche della speranza. Sappiamo quanto importante sia il potere della condivisione e quanto questo sia soprattutto femminile”. Così Francesca Merzagora, presidente di Fzione, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, all’Adnkronos per i 10 anni del progetto di informazione e sensibilizzazione sulla...

“Fedez , era inca…”. Belve , la rivelazione dalla Fagnani è una bomba. In queste ultime settimane non si fa che parlare della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Ma non solo, sembra infatti che ... (caffeinamagazine)

Roma, 3 apr. (Adnkronos Salute) - "La sclerosi multipla è una malattia che colpisce soprattutto le donne tra i 20 e i 40 anni, quindi in un periodo della vita che è estremamente produttivo e in cui ... (liberoquotidiano)

Onda, 'Io non sclero' per giovani donne più colpite da sclerosi multipla - Merzagora: "Per i 10 anni della community i 3 migliori biglietti di auguri Ambassador per la Sm" ...adnkronos

Francesca Fagnani e l'amore con Enrico Mentana: "Non è geloso e non lo sono neanche io" - I tanti corteggiatori di Fagnani Nel rapporto sentimentale tra Francesca Fagnani ed Enrico Mentana non c'è spazio per la gelosia, come ammesso dalla diretta interessata, "No, Enrico non è geloso e non ...gazzetta

Salute, 'Il mio biglietto di auguri' per i 10 anni della community 'Io non sclero' - Fino al 3 giugno si può partecipare all'iniziativa online dedicata a chi vive con la sclerosi multipla E' 'Il mio biglietto di auguri' il nome dell'iniziativa al centro della decima edizione del proge ...adnkronos