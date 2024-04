Omen - L' origine del presagio | il cast terrorizzato dal crocifisso che si è spezzato a metà da solo sul set

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Strani feni si sono verificati durante la lavorazione dell'horror- L'del, da domani nelle sale italiane, tanto da far pensare all'apparizione di un fantasma. Il set dell'horror- L'del, da domani nei cinema italiani, si è rivelato più terrificante del previsto per il. Nell Tiger Free ha rivelato che, nel bel mezzo di una scena particolarmente intensa, unsi èdalasciando gli attori piuttosto scossi. Nell Tiger Free, Myrcella Baratheon ne Il trono di spade, stava recitando in una scena insieme a un altro ex della serie HBO, Ralph Ineson, quando, dal nulla, ilche portava al ...