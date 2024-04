NXT 02 04 2024 Goditi il tuo ultimo pasto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, spero che come me abbiate fatto un ricco pranzo di pasqua, una grigliata a pasquetta e il tradizionale cenone del giorno dopo, ma finalmente siamo nella vera settimana sacra del wrestling, l’ultima puntata di NXT prima di Stand&Deliver ha inizio Parcheggio del PC: Vengono inquadrati sia Carmelo con le consuete guardie e Trick dirigersi nell’arena Match per diventare i primi sfidanti ai titoli di coppia: Axiom&Nathan Frazer vs LWO vs O.C. (3,5 / 5) Durante l’entrata del Club Frazer e Del Toro effettuano simultaneamente 2 suicide dive su Anderson e Gallows, per poi buttare quest’nel ring che se la deve vedere da solo contro Axiom e Wilde, ma nonostante l’inferiorità numerica approfittando della propria maggiore stazza riesce ad avere la meglio sui 2 latini e a dare il tag a Karl, il quale però ha meno fortuna e ...