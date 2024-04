Nuovo allestimento per il Museo Diocesano. L’arte sacra dal XIII al XVIII secolo - Nuovo percorso museale per ’scoprire’ il tesoro artistico dell’Oratorio di San Bernardino, affrescato da Sodoma, Beccafumi e Del Pacchia. Domani alle 11.30 presso il Museo Diocesano in piazza San Fran ...lanazione

Husqvarna Svartpilen 125 (2024) nuova a Viterbo - Nuova Svartpilen 125 My 2024 in PRONTA CONSEGNA!! Completamente rinnovata e perfezionata in ogni suo componente, tua a partire da 132.50€ al mese SENZA ANTICIPO!! Vieni a scoprirla nel nostro showroom ...moto

Uno spazio per i ragazzi. L’inaugurazione in musica - Nell’ex-magazzino comunale di via delle Ginestre ora nasce "Clue". È stato disegnato da un gruppo di giovani per creare punti d’incontro.msn