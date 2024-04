Nuoto, la rinascita di Peaty dopo depressione e alcol: “3 anni infernali” - "La fede mi ha aiutato ad affrontare le battaglie mentali. E' una vera vittoria per la mia squadra, la mia famiglia e per me stesso. Abbiamo superato gli ultimi tre anni infernali". Adam Peaty, ...golssip

La rinascita di Adam Peaty: vince la battaglia contro la depressione e vola a Parigi - "La fede mi ha aiutato ad affrontare le battaglie mentali. È una vera vittoria per la mia squadra, la mia famiglia e per me stesso. Abbiamo superato gli ultimi tre anni infernali". Parola di Adam Peat ...sportmediaset.mediaset

Depressione e alcol, Adam Peaty ha sconfitto i demoni: staccato il pass per Parigi 2024 - Continua la rinascita di Adam Peaty, sconfitti i demoni di depressione e dipendenza: il britannico alle Olimpiadi di Parigi 2024 ...sportfair