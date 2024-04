Nuoto | Kristof Milak pronto al rientro in gara nei Campionati Ungheresi Test importante verso Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Da martedì 9 a venerdì 12 aprile si terranno alla Duna Arena di Budapest iNazionalidi, rassegna valevole anche per la qualificazione olimpica ai Giochi di. La notizia piùè sicuramente quella del ritorno alle competizioni di, stella indiscussa del movimento magiaro e dominatore assoluto dei 200 farfalla nell’ultimo lustro. Il 24enne, tornato ad allenarsi solamente a metà gennaio per cominciare la preparazione in vista delle Olimpiadi, è iscritto per il momento a sei gare: 50, 100 e 200 metri stile libero, 50, 100 e 200 farfalla., nonostante la lunga assenza, ha già ottenuto il limite olimpico nei 100 (50.80) e nei 200 farfalla (1:52.58) quindi non sarà costretto a ...